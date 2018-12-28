انطلاق ماراثون زايد الخير 2018 بمشاركة 15 ألف شاب بالإسماعيلية..وزير الشباب: كل المشاركين فائزون..وسفير الإمارات: تخصيص عوائد النسخة الخامسة لصالح مستشفيات الأورام ومرضى الجذام..صور

-15 ألف شاب وفتاة 200 من متحدى الإعاقة يشاركون فى ماراثون زايد

-وزير الشباب والرياضة: كل المشاركين فائزون من أجل استمرار نهر العطاء

-سفير الإمارات: عمق العلاقات بين البلدين في الرياضة والعمل الخيري والإنساني

-محافظ الإسماعيلية: ماراثون زايد يرسخ المبادرات الخلاَقة التى تخدم الإنسانية





شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس والفريق الركن محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية ماراثون زايد الخيرى وأمل أبوشلاح عضو اللجنة المنظمة والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس مراسم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالعاون مع دولة الإمارات والذى أستضافته محافظة الاسماعيلية بمشاركة عدد 15 ألف شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية إضافة إلى 200 من متحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة.





وأقيم ماراثون زايد لمسافة عشرة كيلومترات بطريق البلاجات مرورا بشارع أم كلثوم وختاما بنادى هيئة قناة السويس بمنطقة حى الشيخ زايد .





وشهد الماراثون حضور كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى والنواب آمال رزق الله وعصام منسى وأحمد بدران البعلى أعضاء البرلمان عن الإسماعيلية وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من كبار الشخصيات الاماراتية.





وقد انطلق السباق فى تمام السابعة والنصف صباح الجمعة لذوى الاحتياجات الخاصة تلاه نسخة الأسوياء فى الثامنة صباحا بمشاركة ما يقرب من ١٥ ألف مشارك من الجنسين ومختلف الفئات العمرية.





وفى كلمته التى ألقاها وزير الشباب والرياضة خلال الماراثون أكد أن اليوم كل المشاركين فائزون، فالجميع يتنافسون من أجل القيم والأهداف الإنسانية أولًا من خلال هذا الحدث الكبير الذى يعني الكثير، لأنه يحمل اسم زايد الخير ليحقق أهدافه الخيرية والإنسانية للعام الخامس على التوالي من أجل استمرار نهر العطاء، ودعم أعمال الخير في مصر من خلال حصيلة التبرعات، التي توجه الى مستشفيات الأورام ومرضى الجذام من خلال مؤسسة مصر الخير.





ويأتى انطلاق النسخة الخامسة للماراثون هذا العام، بالتزامن مع الاحتفال بـمرور 100 عام على مولد الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه.





وقد تكاتفت كل الجهود من الجانبين الإماراتي والمصري لتحقيق أفضل تنظيم، وخروج الماراثون في أفضل صورة، وتحقيق أهدافه الخيرية والإنسانية من خلال عائد وحصيلة التبرعات من الرعاة ومحبي العمل الخيري لاسيما وأن عوائد الماراثون الذى يقام في نسخته الخامسة ستخصص لصالح مستشفيات الاورام، ومرضى الجذام .





ومن جهته أعرب محافظ الاسماعيلية عن بالغ سعادته باستضافة المحافظة لهذا الماراثون مشيرا الى أنه يرسخ المبادرات الخلاَقة التى تخدم الإنسانية بأهدافه النبيلة حيث يؤكد على الرياضة وأهميتها ودورها فى الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، ونشر الوعى بين المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة، فضلًا عن تخصيص عوائد الماراثون لصالح الأعمال الخيرية فى سبيل خدمة المجتمع.





و أكد سفير الامارات بالقاهرة على عمق العلاقات بين مصر والامارات في مجالى الرياضة والعمل الخيري والإنساني والذى يعد دليلا دامغا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، لافتا إلى الدعم اللامحدود الذى يوليه قادة الامارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر التي شغلتها في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.



