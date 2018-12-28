علي جمعة يتحدث عن الأمور اليقينية قطعية الدلالة فى النصوص الشرعية.. فيديو

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن الأمور اليقينية وقطعية الدلالة فى النصوص الشرعية بالقرآن والسنة.



وقال جمعة، في فيديو له، إن هناك أمور مبناها القطع واليقين، ومنها البديهيات كالسماء والأرض فمعلوم أن السماء فوق الأرض، وكذلك الكل أكبر من الجزء ولا يصح دخول الموسع فى المضيق، ويتفق المسملون جميعا على هوية الإسلام وأركانه الخمسة، وأن مثلا البيت هو الكعبة وشهر الصيام هو رمضان، والظهر أربع ركعات والزواج حلال والزنا حرام.



وأشار إلى أن المجربات من الأمور الحسية تعتبر من القطعيات، فالشمس والنار محرقة، وكذلك التواتر، فتواتر عندنا أن العرب أسموا هذا الحيوان فرسا أو حصانا وأسمت هذا الشئ سيفا وذلك عصا.