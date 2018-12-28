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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الأقصر، والإسكندرية، وأسوان.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" كالتالي: القطار إكسبريس مكيف "إسباني" الانطلاق 6.00 صباحًا والوصول 9.20 صباحًا، وآخر ينطلق 8.10 صباحًا ويصل 11.10 صباحًا، ويليه قطار ينطلق 12.30 ظهرًا ويصل 15.15 مساء، وآخر يتحرك 17.10 مساء ويصل 20.25 مساء، فضلًا عن انطلاق قطار خدمة خاصة الساعة 18.00 مساء والذي يصل 20.35 مساء.

أما عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل: انطلاق قطار خدمة خاصة "توربيني" الساعة 20.00 ليصل 9.50 صباحًا، وآخر ينطلق 12:00 ويصل 1:50، وقطار إكسبريس مكيف "إسباني" يتحرك 19.00 ويصل 7.30، وآخر ينطلق 20:00 ويصل 10.10، وقطار خدمة خاصة يتحرك 23.00، ويصل 11.10.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار إكسبريس مكيف "إسباني" "00.15" ويصل 9.35، وقطار خدمة خاصة يتحرك 1.00 ويصل 10.35، وقطار إكسبريس مكيف "إسباني" ينطلق 12.00 ويصل 22.25، وآخر ينطلق 17.30 ويصل 20:35.

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