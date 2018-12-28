وزير خارجية الأردن: نسعى لحل سياسي للأزمة فى سوريا

وقال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن إن المملكة منخرطة في جهود مستمرة سواء مع الروس أو أصدقائها الآخرين في المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها في تعزيز استقرار المنطقة ودورها الهام في منظومة العمل العربي المشترك".





وأضاف خلال مؤتمر صحفى جمعة بـ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "موقف المملكة الأردنية ثابت، وأنه لابد من دور عربي إيجابي لإيجاد حل للكارثة، التي سببت قتلا ودمارا وخرابا يجب أن يتوقف وبشكل فوري".





أكد وزير الخارجية الأردني على ضرورة إنهاء "الكارثة والأزمة" في سوريا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونا وتنسيقا مع روسيا.



