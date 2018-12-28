اختبار طبي يحسم مصير حسام عاشور من مواجهة الداخلية بالدوري

يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،لاختبار طبي أخير مساء اليوم الجمعة؛ لتحديد فرصه بشكل نهائي في التواجد ضمن قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة الداخلية التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.



واشتكي عاشور من إصابة في الأنكل، أبعدته عن المشاركة في مران الفريق ومواجهة «جيما» الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.



وخضع عاشور لبرنامج خاص؛ لتجهيزه للتواجد مع الفريق في المباريات المقبلة، حيث خاض اللاعب مرانا منفردا، ثم شارك أمس في المران البدني الجماعي، فيما يتحدد موقفه اليوم بشكل نهائي من التواجد