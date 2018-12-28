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رياضة

محمد يوسف: الأهلي جاهز للفوز على الداخلية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،جاهزية الفريق لمواجهة الداخلية التي تقام غدًا السبت والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام،معربا عن ثقته في لاعبي الفريق في أن يبذلوا أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في حصد نقاط المؤجلات والتقدم خطوة جديدة في ترتيب جدول المسابقة.

وحرص يوسف، على تجهيز الفريق من خلال التدريبات على ملعب التتش، والتي ركز خلالها على تدريبات الكرة بشكل كبير، من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتطبيق الفكر الفني الخاص بمواجهة الغد، إلى جانب التركيز على الجانب النفسي من خلال جلساته مع اللاعبين؛ للتأكيد على أهمية مباراة الداخلية في مشوار الفريق.

وأوضح المدير الفني المؤقت، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري، وأنه يأمل في مواصلة الانتصارات بالبطولة، خاصة في المباريات المؤجلة، مشددا على احترام الفريق لجميع المنافسين ومن بينهم فريق الداخلية.

وأشار يوسف إلى أن تركيز الفريق منصب على مواجهة الداخلية في الدوري بعد إغلاق ملف بطولة إفريقيا بشكل مؤقت، عقب حسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

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