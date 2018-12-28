محاضرة بالفيديو لـ يوسف مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الداخلية غدا

محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الداخلية غدا.



ويستعرض الجهاز الفني للأهلي نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس؛ من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من المباراة.



ويلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غد، وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.



وكثف يوسف من محاضراته مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد؛ من أجل تحقيق الفوز غدا، ومواصلة انطلاقة الأهلي القوية في بطولة الدوري.