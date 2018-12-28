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أيمن أشرف ونيدفيد ينتظمان في مران الأهلي الأخير لمباراة الداخلية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يشارك أيمن أشرف وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،اليوم في مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية التي تقام غدا السبت.

وخاض نيدفيد وأشرف، تدريبات استشفائية أمس، وذلك ضمن مخطط الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة ومنحهم الراحة الكافية لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات.

وأكد طبيب الفريق خالد محمود، في تصريحات له أنه لا توجد أية شكاوى طبية من الثنائي أيمن أشرف وكريم نيدفيد.

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