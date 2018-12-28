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حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:04 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال سليمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولًا، إن دخول القوات المسلحة الوطنية السورية إلى مدينة منبج أفسد الخطط التركية والأمريكية حول منبج، مؤكدا أن دخول الجيش للمدينة حسم الأمور كلها.

وأضاف شبيب فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"،  أن الجيش هو صاحب الحق الوحيد فى منبج، مشيرًا إلى أن تواجد الأكراد فى المدينة طبيعى جدًا فهم مكون رئيسى من الشعب السورى وهم متواجدين باعتبارهم مواطنين.

وأوضح أن تواجد القوات ينزع الذريعة لدى الأتراك الذين يحاولون فرض وضع غير طبيعي لايجاد لدخول المدينة، مؤكدًا أن دخول الجيش لم يكن عسكريا ولم يحدث اشتباك.

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