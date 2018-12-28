مقالات كبار الكتاب فى الصحف الصادرة اليوم الجمعة.. عماد الدين أديب يلقي الضوء على تظاهرات السودان.. مفيد فوزي يكشف عن أسرار النجوم ومخاوفهم.. وفاروق جويدة يتحدث عن غياب القيم

*أبرز مقالات كبار كتاب الصحف اليوم:

-فاروق جويدة يتحدث عن غياب القيم المصرية

-مفيد فوزى يكتب عن أسرار النجوم ومخاوفهم

-عماد الدين أديب يكتب المظاهرات فى السودان

-عباس الطرابيلى يتحدث عن مال الحكومة.. «السايب»



تناولت مقالات كبار الكتاب فى الصحف الصادرة اليوم، العديد من القضايا المهمة من بينها: غياب القيم المصرية كالثقافة والدين والانتماء والعمل ، أسرار النجوم ومخاوفهم ، وموجة الغضب التى تجتاح السودان ، واسترداد مال الدولة السايب.



وقال فاروق جويدة في مقاله بجريدة الأهرام بعنوان "وبقيت مصر.. ورحل الغزاة:"إن هناك أشياء كثيرة تراجعت في حياة المصريين أمام ظواهر جديدة خسرت فيها الشخصية المصرية الكثير من ثوابتها التي عاشت عليها وكانت تمثل أركانا رئيسية في حياة الإنسان المصري.. كانت الثقافة من أهم الثوابت التي عاش عليها الإنسان المصري.. والثقافة هنا لا تعني الكتاب أو الصحيفة فقط ولكنها الذوق العام والعناصر التي شكلت الوجدان المصري وسلوكيات الناس مع بعضهم البعض والحرص علي لغة راقية للحوار، وكل هذه الثوابت لم تتشكل من فراغ ولكنها كانت دائما تجد أسبابها ومكوناتها.. وحين كان الذوق المصري يعيش مع الفن الراقي والفكر الواعي والثقافة الجادة خرجت أجيال من المبدعين الكبار وأصحاب الفكر المستنير منذ عشرات السنين كان لدينا محمد عبده وآل عبد الرازق وكان لدينا طه حسين والعقاد والحكيم وكل هذه الأسماء التي مازلنا نفخر بها ونعيش على عطائهم .



وأضاف أن هناك قيمة غابت عن حياة المصريين وهي العمل.. إن العمل ليس فقط ضرورة من أهم ضرورات الحياة ولكنه من أهم عناصر الوجود الإنساني.. إن الإنسان بلا عمل يشبه كل الأشياء حوله وقد كانت قيمة العمل واحدة من أهم مقومات الشخصية المصرية، حين غابت القدوة فقدت الشخصية المصرية واحدة من أهم مقومات الإنسان المصري.. إن القدوة لم تكن في يوم من الأيام مجرد قصص تروي للأطفال ولكنها كانت واقعا حقيقيا في المجتمع يبدأ بالأب في الأسرة والمدرس وإمام المسجد وأبطال الفيلم أو المسلسل وأستاذ الجامعة ورئيس العمل والمسئول الكبير في منصبه .



وتابع:" يبقى بعد ذلك جانب من أخطر وأهم الثوابت في حياة المصريين وهو الدين.. نحن أمام نهر يفيض بقدرة إلهية وتعيش علي شطأنه حشود بشرية اعتادت عبر قرون أن تنتظر فيضانه وحصاده وأمنه واستقراره ومن هنا كان ولابد لهذه الحشود من البشر أن تتجه دائما إلي السماء لأنها مصدر الأمن والرخاء ولهذا كانت عقيدة التوحيد لدي المصريين أن للكون خالق يدبر أمره والشواهد كثيرة.. ولهذا فإن الدين من أعمق الأشياء في حياة المصريين عبر تاريخهم .



وكتب مفيد فوزى مقال فى جريدة الأخبار مقالا بعنوان:"النجوم أمزجة وطقوس وخوف!" كتب فيه عن يوميات المصرى في الماضي الجميل،قائلا:"بعد نشرة أخبار الثامنة والنصف بأصوات عظيمة، أمثال جلال معوض وحسني الحديدي وعباس أحمد وبديعة رفاعي يأتي حديث السهرة للدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم. لعل هذه الأحاديث الثرية كانت رافدا من روافد المعرفة".



وأضاف:"وكان هناك التزام بقواعد اللغة العربية وظلت اللغة علي بكارتها قبل أن تعبث بها برامج الفكاهة وكان في الاذاعة المصرية اثنان من حراس اللغة: فاروق شوشة وطاهر أبوزيد. وبلغ من رهافة حس المصريين أن الناس كانت تردد في اليوم التالي قصائد غناء أم كلثوم. وكانت معظم لافتات المحلات بالعربية".



وروى أسرارا عن النجوم كالموسيقار محمدعبد الوهاب الذى اعترف له انه لايفهم في ميكانيكا الاوتومبيلات وذات مرة رأي دخانا ينبعث من الموتور فما كان منه الا أن فتح باب السيارة وفر داخل البيت، ونجمتنا المصرية الرقيقة إيمان التي اعتزلت الفن في أوج نجاحها لايبكيها سوي اغنية عبدالحليم حافظ التي غناها لها في أحد افلامها «أنالك علي طول» يذكرها بمصر وحياتها في مصر وذهابها للاستديو وبسطاء الناس الذين كانوا يحيونها ببساطتهم.



وتابع " هناك كلمتين فقط :

١- يرجي التقليل من برامج الغذاء المحمر والمشمر في التليفزيون لاحفظا علي الرشاقة، انما حرصاعلي السلم العام.

٢- يرجي إزاحة الستارة عن الوجوه التي تدير الاعلام في بلدي لافضولا شخصيا، إنما حرصا علي الشفافية العامة.

٣- بعد حوار الرئيس مع المحافظ يرجي إعادة النظر في اجهزة المتابعة في المحافظات بالمعلومة والرقم والتكلفة لتوضع امام المحافظ فيثبت انه لم يجئ للمنصب مكافأة نهاية الخدمة!



وكتب عماد الدين أديب مقال فى جريدة الوطن بعنوان " الثورات: تبدأ بمطالب مشروعة وتنتهى بتخريب وجنون!" قال فيه اليوم الجمعة تمت الدعوة لأكبر مظاهرات الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى السودان تحت شعار «جمعة الغضب» ويتظاهر ذوو النوايا الطيبة والمطالب المحقة فى بدء الأمر بشكل تلقائى وسلمى، من أجل إبداء حقهم فى الاحتجاج، ولكن تأتى قوى شريرة مخرِّبة ومدرَّبة ومسيَّسة ذات أهداف خبيثة لتسرق من الناس حقهم الطبيعى فى الاحتجاج النبيل، وتحول الاحتجاج إلى تخريب، والغضب المشروع إلى طاقة تدمير شريرة، والرغبة الصادقة فى الإصلاح إلى رغبة فى إسقاط الدولة الوطنية.



وأضاف بدأ هذه الحركات بالاحتجاج على قرار محدد بعينه وتطالب بتعديله ثم تتوسع وتتمدد فى مطالبها حتى تطالب برأس النظام وتهتف «ارحل.. ارحل»، وتدعو لإسقاط النظام ككل، ولا يمكن اتهام هؤلاء بقلة الوعى والثقافة السياسية، فالمتظاهرون فى باريس هتفوا «ارحل.. ارحل» وطالبوا بإسقاط الجمهورية الخامسة.



وكتب عباس الطرابيلى مقالا فى جريدة المصرة اليوم بعنوان "مال الحكومة.. «السايب»" تحدث فيه عن الموقف عندما فجر الرئيس عبد الفتاح السيسي- وهو يفتتح مشروعات الإسكان فى غيط العنب بالإسكندرية- قضية أو مشاكل الحديقة الدولية وعجز الدولة عن تحصيل حقوقها فيها من المستثمرين وأصحاب المشروعات فيها..مشيرا إلى أن الرئيس لم يكتف بمشاكل هذه الحديقة، بل امتد حديثه- وهو يخاطب محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة العسكرية الشمالية واللواء كامل الوزير- إلى التعديات التى نالت من بحيرة مريوط.. وكلمة مرت سريعًا هى: كنج مريوط التى تحولت إلى «إقطاعيات» لكبار رجال المال والأعمال، فأقاموا فيها القصور تحيط بها الحدائق، ومعظمها ملكية عامة.. ولكن بوضع اليد.. ضاعت هيبة الدولة وضاعت أموالها.. وما أكثر الأموال العامة التى ضاعت على الدولة، ليس فى الإسكندرية وحدها، بل فى كل محافظات مصر.



وأضاف " الآن جاء وقت استرداد الدولة لكل أموالها.. وهنا كان الرئيس السيسى حاسمًا.. بل ومتشددًا للغاية.. لأن الدولة وهى تحاول توفير خدمات أفضل تستند فى ذلك إلى حقها فى استرداد ممتلكاتها، هنا «سوف» تختفى مقولة: مال الحكومة السايب.. وتلك هى مهمة المسؤولين فى المحليات، وفى الوزارات، فى كل أنحاء.. بر مصر".