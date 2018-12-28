الأعلى للإعلام: انخفاض نسب المخالفات.. وتقييم شامل للصحف والقنوات

انتهت لجنة صياغة الحالة الإعلامية من إعداد التقرير نصف السنوى ، والذى سيعلنه المجلس الأسبوع المقبل ويحتوى التقرير على تقييم للصحف والقنوات، ويظهر التقرير انخفاض نسب المخالفات خلال الشهور الماضية.



وقال مصدر مسؤل إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير نصف سنوى للحالة الإعلامية فى مصر، و سيعلنه المجلس خلال الأيام المقبلة.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن التقرير النصف سنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يرصد حالة الحريات فى مصر خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة مسودة التقرير الذى يرصد الحالة الإعلامية فى مصر وحجم المخالفات الموجودة، ونوعيتها ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير والأكواد.



ويتضمن التقرير حالة حرية الرأي والتعبير خلال نفس الفترة واتجاهات النقد والرأي، فى الصحف المصرية من خلال ١١معيارا بالإضافة إلى مدى تمتع الإعلام المصري بها وتمتع كتاب الرأي والفكر بالحماية والاستقلالية والحرية في عملهم وفصل آخر عن حالة الإعلام في مصر ويشمل أرقام ونسب وإحصائيات عن حجم وأنواع المخالفات الإعلامية في الإعلام المصري، من خلال ١٧معيارا .



ويحتوى على فصل عن نشاط المجلس ولجانه المختلفة والاجتماعات التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس والتقارير نصف السنوية للجان المختلفة ومنها لجنة الشكاوى ولجنة التدريب ولجنة الترخيص وتقرير الأمين العام.



