ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: انخفاض نسب المخالفات.. وتقييم شامل للصحف والقنوات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهت لجنة صياغة الحالة الإعلامية من إعداد التقرير نصف السنوى ، والذى سيعلنه المجلس الأسبوع المقبل ويحتوى التقرير على تقييم للصحف والقنوات، ويظهر التقرير انخفاض نسب المخالفات خلال الشهور الماضية.

وقال مصدر مسؤل إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير نصف سنوى للحالة الإعلامية فى مصر، و سيعلنه المجلس خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن التقرير النصف سنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يرصد حالة الحريات فى مصر خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة مسودة التقرير الذى يرصد الحالة الإعلامية فى مصر وحجم المخالفات الموجودة، ونوعيتها ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير والأكواد.

ويتضمن التقرير حالة حرية الرأي والتعبير خلال نفس الفترة واتجاهات النقد والرأي، فى الصحف المصرية من خلال ١١معيارا بالإضافة إلى مدى تمتع الإعلام المصري بها وتمتع كتاب الرأي والفكر بالحماية والاستقلالية والحرية في عملهم وفصل آخر عن حالة الإعلام في مصر ويشمل أرقام ونسب وإحصائيات عن حجم وأنواع المخالفات الإعلامية في الإعلام المصري، من خلال ١٧معيارا .

ويحتوى على فصل عن نشاط المجلس ولجانه المختلفة والاجتماعات التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس والتقارير نصف السنوية للجان المختلفة ومنها لجنة الشكاوى ولجنة التدريب ولجنة الترخيص وتقرير الأمين العام.

ترشيحاتنا

التصرف الصحيح لمن أخذ مال غيره بغير وجه حق

محافظ الجيزة يكلف بشن حملات لضبط النباشين

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

علي جمعة عن كشف رقبة المرأة المحجبة: مسخرة.. فيديو

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية

وزير النقل: توقيع اتفاقية القطار المكهرب مع بنك إكزيم الصينى بـ1.2 مليار دولار

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

وزارة القضاء الإسرائيلية تتستر على فساد الشاباك بهذه الطريقة

وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء شائعات وتسريبات فيس بوك

متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 100 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

فيديو

متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور
المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو
غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو
طارق الملا: نستهدف تصدير الغاز الطبيعي للخارج.. فيديو
حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟