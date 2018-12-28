ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو يسافر إلى البرازيل لنقل السفارة للقدس

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
سمر صالح
توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى البرازيل، اليوم الجمعة، في زيارة اعتبرها تاريخية، وسيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد جيار بولسنارو يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو قبل مغادرته تل أبيب إنه سيناقش مع الرئيس المنتخب ووزيري دفاعه وخارجيته سبل توطيد العلاقات بين إسرائيل، البرازيل في عدة مجالات من بينها السياسي والأمني ونقل السفارة البرازيلية من تل ابيب إلى القدس.

وأفاد مراسل قناة "كان" العبرية بأن نتنياهو سيجتمع أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا ورئيس هوندوراس خوان اورلاندو وزعماء آخرين.

كان الرئيس البرازيلي بولسونارو، أعلن بعد انتخابه بداية نوفمبر الماضي عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.

ترشيحاتنا

400 فائز في ماراثون زايد الخيري في الإسماعيلية

وزير النقل: توقيع اتفاقية القطار المكهرب مع بنك إكزيم الصينى بـ1.2 مليار دولار

8 نواب يودعون الحياة البرلمانية.. و2018 تخطف 3 أعضاء

إزالة عقار مخالف من 13 طابقا بعين شمس

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء شائعات وتسريبات فيس بوك

محمد يوسف: أتوقع وجود فريق جنوب أفريقي وآخر جزائري في مجموعتنا الأفريقية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية

هازارد يثير قلق مشجعي البلوز.. والريال يغري تشيلسي لحسم الصفقة

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو
طارق الملا: نستهدف تصدير الغاز الطبيعي للخارج.. فيديو
حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو
الشهاوي: المتحف المصري الكبير الأبرز في تاريخ الإنسانية.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟