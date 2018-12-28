نتنياهو يسافر إلى البرازيل لنقل السفارة للقدس

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى البرازيل، اليوم الجمعة، في زيارة اعتبرها تاريخية، وسيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد جيار بولسنارو يوم الثلاثاء المقبل.





وقال نتنياهو قبل مغادرته تل أبيب إنه سيناقش مع الرئيس المنتخب ووزيري دفاعه وخارجيته سبل توطيد العلاقات بين إسرائيل، البرازيل في عدة مجالات من بينها السياسي والأمني ونقل السفارة البرازيلية من تل ابيب إلى القدس.





وأفاد مراسل قناة "كان" العبرية بأن نتنياهو سيجتمع أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا ورئيس هوندوراس خوان اورلاندو وزعماء آخرين.



