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الشهاوي: المتحف المصري الكبير الأبرز في تاريخ الإنسانية.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:01 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي
ندى فتح الله
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية يبعث درسًا هامًا للشعب، على رأسها؛ أن العمل لابد وأن يتم في موعده، دون تكاسل.

وأضاف الشهاوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن مدينة العلمين الجديدة التي تفقدها الرئيس "السيسي" تعد من مدن الجيل الرابع.

وأردف الشهاوي أن المتحف المصري الكبير الذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد الأكبر في تاريخ الحضارة الإنسانية، ويبلغ معدل العمالة به 8000 فرد يوميًا، ويتم تطوير المنطقة المحيطة به حتى تصبح جاذبة للسياحة.

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