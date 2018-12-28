التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة.



حدّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "حاجتنا إلى الدين الرشيد ومحاسبة النفس".



وأوضح، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجبنا هو عمارة الدنيا بالدِّين، وليس إفساد الدنيا باسم الدين، مشيرا إلى أن متاجرة الجماعات المتطرفة بدين الله عز وجل ومحاولة اتخاذه مطية لتحقيق مصالحها وأغراضها وخدمة من يستخدمها ويمولها إلى الصد عن دين الله عز وجل ، لافتا إلى أن ممارستها للعنف أدت إلى ظهور ما يعرف بظاهرة ”الإسلاموفوبيا"، وشوهت أفعال هذه الجماعات المتاجرة بالدِّين جانبا من الصفحة النقية شديدة النقاء لديننا السمح.



وأضاف جمعة: "كما أسهم تحجر البعض وانغلاق فهمه في حدوث صد آخر عن الدين، بزعم عدم قدرته على مواكبة المستجدات، لما لمسوه من ضيق أفق هؤلاء المتحجرين المغيبين عن الواقع، وهذا أيضا فهم خاطئ.