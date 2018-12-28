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منوعات

مريض نفسي يثير الذعر في الولايات المتحدة .. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
مريم صليب
سجلت كاميرات مراقبة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو لمريض نفسي، يتغلب على عنصري شرطة ويستقل ‏سيارتهما ويفر هاربا، كما ذكر موقع روسيا اليوم.

وألقت قوات الشرطة في نيويورك على المتهم جيري يورك البالغ من العمر 51 عاما بعد أن تعدي على رجال الشرطة وسرقة السيارة.

وُعرف عن "يورك" أنه يعاني من إضطرابات نفسية تندرج تحت أمراض الانفصام وهي تسمى بارانويدي "نوع من أنواع انفصام الشخصية، تتجلى أعراضه بجنون العظمة والارتياب والاضطهاد"، وكان دائما يخاف من جيرانه ويتهمهم بالرغبة في التآمر عليه، لكن أعراض المرض تنحسر لدى تناوله العلاج بانتظام.

قالت تحريات الشرطة إن أعراض المرض بدأت تظهر على يورك من جديد بعد انقطاعه عن تناول الأدوية، لأنه كان يعتقد أيضا أنها ستقضي عليه، وهذا ما يفسر استدعاؤه المستمر لأفراد الشرطة عدة مرات في نفس اليوم، ليخبرهم بأن أحد معارفه يريد قتله.

ويعرف أغلب عناصر الشرطة في الحي الذي يقطنه إصابته بالمرض، ودائما يحاولون إحسان معاملته واحتواء الموقف وإنهاء أي قضية بأقل خسائر.

لكن عنصري الشرطة اللذين وصلا إليه يوم الحادث لم يكونا على دراية بمرضه، وتجاذبا معه أطراف الحديث بشكل ودي بادئ الأمر، و لكن إحتد الكلام بينهم و بدأ يورك يشك أنهم سيقضون عليه و تشاجر معهم و منا هنا بدأ الحادث.

يظهر مقطع الفيديو كيف خرج الشرطيان يورك من سيارته وحاولا السيطرة عليه بعد أن قام بعض أحدهم، لكن قوته البدنية ساعدته على دفع أحد الشرطيين خارج السيارة ، و ضربهما ثم استقل سيارة الشرطة وهرب بها.

وتم اعتقاله بعد ساعة فقط من هروبه بالسيارة، و تم نقله إلى العيادة الصحية تحت إشراف الأطباء، ومن المفترض أن يطلق سراحه بعد فترة.

كما أوضحت تحقيقات الشرطة أنه لن يقع تحت المساءلة القانونية بسبب حالة الاضطراب النفسي الذي يعاني منها ولكنه سيقع تحت الرعاية الطبية حتى يتمكن من الاندماج في المجتمع دون وقوع أي جرائم. 

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