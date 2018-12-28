المركز القومى للبحوث يحصل على اعتماد شهادة الأيزو 29990

أعلن مكتب ضمان الاعتماد والجودة بالمركز القومى للبحوث حصول مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث على شهادة الأيزو29990- 2010 بناء على توصية شركة Deuzert الألمانية باستيفاء مركز التدريب لمعايير التدريب العالمية داخليا وخارجيا .





ويعتبر مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث، من مراكز التدريب المعدودة فى مصر، التى حصلت على هذا الاعتماد الدولى والذى يضعه فى مصاف مراكز التدريب المتقدمة إقليميا .



