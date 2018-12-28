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المركز القومى للبحوث يحصل على اعتماد شهادة الأيزو 29990

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
اسماء محمد
أعلن مكتب ضمان الاعتماد والجودة بالمركز القومى للبحوث حصول مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث على شهادة الأيزو29990- 2010 بناء على توصية شركة Deuzert الألمانية باستيفاء مركز التدريب لمعايير التدريب العالمية داخليا وخارجيا.

ويعتبر مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث، من مراكز التدريب المعدودة فى مصر، التى حصلت على هذا الاعتماد الدولى والذى يضعه فى مصاف مراكز التدريب المتقدمة إقليميا.

وأشار الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريح إلى أن المواصفة المحدثة تشير الى الاعتراف الدولى بأن مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى يعمل بالمقاييس والمعايير العالمية، أما على المستوى الإداري فحصول المركز على هذه الشهادة يؤسس لزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى بمركز التدريب وتبسيط وقصر وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية للباحثين والمتعاملين مع مركز التدريب سواء من داخل المركز أو من خارجه ووضع المركز فى مصاف مراكز التدريب الحكومية المتميزة.
المركز القومى للبحوث يحصل على اعتماد شهادة الأيزو 29990

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