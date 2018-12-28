السفير الإماراتي لـ صدى البلد: زايد كان سببا في حب الإماراتيين لمصر

شارك السفير جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بالقاهرة، اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد سفير الإمارات بالقاهرة، لـ صدى البلد، على عمق العلاقات بين مصر والإمارات في مجالى الرياضة والعمل الخيري والإنساني والذى يعد دليلا دامغا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة.



ولفت الجنيني إلى الدعم اللامحدود الذى يوليه قادة الإمارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر التي شغلتها في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيرا إلى أنه كان سببا في حب شعب الإمارات لمصر وشعبها.

