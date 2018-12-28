ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

السفير الإماراتي لـ صدى البلد: زايد كان سببا في حب الإماراتيين لمصر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
انجي هيبة
شارك السفير جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بالقاهرة، اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد سفير الإمارات بالقاهرة، لـ صدى البلد، على عمق العلاقات بين مصر والإمارات في مجالى الرياضة والعمل الخيري والإنساني والذى يعد دليلا دامغا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة.

ولفت الجنيني إلى الدعم اللامحدود الذى يوليه قادة الإمارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر التي شغلتها في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيرا إلى أنه كان سببا في حب شعب الإمارات لمصر وشعبها.

ترشيحاتنا

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

زوج يعوض غياب شريكة حياته برعاية الحيوانات في شقته .. صور

توقفي عن نطق هذه العبارات أمام طفلك أثناء تناول الوجبات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو

إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها

السفير الإماراتي لـ صدى البلد: زايد كان سببا في حب الإماراتيين لمصر

هل يعلن محمد وزيرى زواجه من هيفاء وهبى فى 2019

سيناريو المجموعة العربية يشعل حسابات قرعة دوري أبطال أفريقيا

حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

شاهد ..إطلالة رانيا يوسف مع بناتها خارج مصر

وزير خارجية البحرين: سوريا بلد رئيسي بالمنطقة ونقف معها في حماية سيادتها

اعترافات المتهمين بخطف وقتل سمسار أبو النمرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 100 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

فيديو

متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور
المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو
غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو
طارق الملا: نستهدف تصدير الغاز الطبيعي للخارج.. فيديو
حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟