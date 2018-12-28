المدلوقة بالمكسرات من الحلويات السورية المشهورة ذات المذاق الرفيع والغني بالقشطة البلدي والمكسرات الشامية، وهي من الحلويات التي تعتبر سهلة التحضير، لذا نقدم لكم طريقة عمل مدلوقة بالمكسرات من مطبخ الشيف منال العالم.





المقادير

القشطة:

6 كوب حليب

1/4 كوب خل

1 كوب كريمة سائلة

6 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة ماء الزهر



خليط السميد:

1 كوب سكر

1/2 1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

1/2 1 كوب سميد

2 ملعقة كبيرة سمن



للتزيين:

مكسرات



طريقة التحضير

- حضري قالب مربع مقاس ٩ بوصة. بطني بقطعة من النايلون مع ترك جزء خارج القالب لتغطية الحلى.

- ضعي القشطة في قدر متوسط الحجم ضعي مقدار ٤ كوب من الحليب وسخني على نار متوسطة إلى أن يغلي الحليب تماما. أضيفي الخل وانتظري عدة دقائق إلى أن تنفصل القشطة. صفي القشطة وضعي في طبق عميق.

-في قدر متوسط آخر ضعي بقية الحليب، الكريمة، النشا وماء الزهر. باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المواد ليذوب النشا. ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي بالملعقة الخشبية إلى أن تتكون مهلبية ناعمة. أضيفي القشطة المصفاة على المهلبية وقلبي بسرعة إلى أن تختلط وتحصلي على قشطة ناعمة. ضعي القشطة في طبق عميق وغطي بالنايلون. ضعي القشطة في البراد إلى أن تبرد تماما.

-خليط السميد: في قدر متوسط الحجم ضعي السكر،الماء والعصير. ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يذوب السكر ويغلي الماء. دعي الخليط يغلي لعدة دقائق.

-في مقلاة واسعة ضعي السميد والسمن. ضعي المقلاة على النار وباستعمال ملعقة خشبية قلبي السميد إلى أن يتحمص. دعيه جانبا.

-وزعي خليط السكر والماء على السميد وقلبي بسرعة إلى أن يتشرب السميد كل السائل.

-وزعي خليط السميد مباشرة في القالب وساوي السطح جيدا. دعيه ليبرد تماما ويتماسك.

-على طبق تقديم واسع إقلبي طبقة السميد وتخلصي من النايلون.

-وزعي القشطة على السميد وزيني بالمكسرات المقلية وقدمي مباشرة.