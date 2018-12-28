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مرأة

لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:20 م
لهذه الأسباب.. لا
لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية: إن النعناع من الأعشاب الطبية الغنية بالفوائد الصحية وتستخدم لعلاج عدد كبير من المشاكل الصحية كالمغص والديدان وتهدئة التشنجات إلا أن الإفراط فى تناوله يسبب نتائج عكسية.

وأضاف سعيد متولي أن الإكثار من تناول النعناع يؤدي إلى جفاف الفم والقيء وقلة الرغبة الجنسية التي ترافقها صعوبة النوم، ويمنع تناوله باي صورة سواء كأوراق أو شربه كزيت عند الإصابة بالحمى. ويمنع عن الأطفال الصغار، لأنه يؤدي إلى إصابتهم بالغصة.

وحذر "سعيد" من تناول شاي أو زيت النعناع يوميا ولفترة طويلة، كي لا يؤدي إلى تلف الاغشية المخاطية الداخلية. كما يمنع على الحوامل الإكثار منه في الأشهر الأولى من الحمل.

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لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

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