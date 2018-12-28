لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية: إن النعناع من الأعشاب الطبية الغنية بالفوائد الصحية وتستخدم لعلاج عدد كبير من المشاكل الصحية كالمغص والديدان وتهدئة التشنجات إلا أن الإفراط فى تناوله يسبب نتائج عكسية.





وأضاف سعيد متولي أن الإكثار من تناول النعناع يؤدي إلى جفاف الفم والقيء وقلة الرغبة الجنسية التي ترافقها صعوبة النوم، ويمنع تناوله باي صورة سواء كأوراق أو شربه كزيت عند الإصابة بالحمى. ويمنع عن الأطفال الصغار، لأنه يؤدي إلى إصابتهم بالغصة.



