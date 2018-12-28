ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس بارد علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 12.

وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الجمعة 28-12-2018 .. فيديو

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية.. وغموض حول استمرار آجاي بالفريق

علي جمعة عن كشف رقبة المرأة المحجبة: مسخرة.. فيديو

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

توقفي عن نطق هذه العبارات أمام طفلك أثناء تناول الوجبات

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

البجعات الروسية تقلق أمريكا.. موسكو تدرس إنشاء قاعدة جوية في الكاريبي

تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

فيديو

غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو
طارق الملا: نستهدف تصدير الغاز الطبيعي للخارج.. فيديو
حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو
الشهاوي: المتحف المصري الكبير الأبرز في تاريخ الإنسانية.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟