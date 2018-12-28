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أخبار العالم

وزارة القضاء الإسرائيلية تتستر على فساد الشاباك بهذه الطريقة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" العبري اليوم الجمعة أن وزارة القضاء الإسرائيلية، دشنت جهازا جديدا مختصا بمراقبة التجاوزات والانتهاكات التى يجريها جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلال تحقيقاته لكن يتبين الآن أن الوحدة المسؤولة عن تلقي تقارير من المراقبين ومراجعة شكاوى ضد المحققين ترفض كشف معلومات حول عمل جهاز المراقبة هذا وهو ما يشير إلى تستر القضاء على انتهاكات وتجاوزات الشاباك.

وقال الموقع العبري إن الشاباك هو جهاز استخبارات داخلي، ومسؤول عن التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتوجد فيه وحدة صغيرة تتعامل مع الناشطين والتنظيمات اليهودية المتطرفة، كما أنه يعمل كجهاز أمن وقائي. 

وأفاد أن الشاباك متهم دائما بأنه يمارس التعذيب الجسدي في التحقيقات، وحتى أنه في بعض الحالات استشهد معتقلون فلسطينيون فيها، لكن القانون لا يلزمه بتوثيق تحقيقاته، باستثناء وجود كاميرات ضمن دائرة مغلقة وتنقل صورا إلى غرفة مراقبة مركزية يجلس فيها مراقبون ويشاهدون عيّنات من التحقيقات، من دون الاحتفاظ بتوثيق مصوّر.

وقالت وزارة القضاء، فإنه خلال العام الحالي جرى فتح 39 ملف استيضاح، لكن الوزارة رفضت الكشف عما إذا جرت إجراءات ضد محققين في أعقاب ذلك وما إذا تمت مراجعة الشكاوى.

يشار إلى أن هذه الوحدة تلقت مئات الشكاوي من معتقلين خضعوا للتحقيق لدى الشاباك، في السنوات الماضية، ولم ينتج عنها سوى فتح تحقيق جنائي واحد فقط.

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