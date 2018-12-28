المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

عرضت فضائية "فرانس 24" تقريرًا خاصًا بالأزمة التي يواجهها المسلمون المقيمون بالهند.



وذكر التقرير أنه يوجد بالهند مئات الميليشيات من الهندوس المعنيين بحماية الأبقار، لأن البقرة لديهم مقدسة ويحرم أكل لحمها، مشيرًا إلى أن عدد الأبقار تضاعف في شوارع العاصمة الهندية، ووصل إلى أكثر من 300 ألف رأس.



وأكد ناراندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، أنه يجب على جميع الهنود الاعتناء بالأبقار وتنظيم احتفالات تكريمًا لها.



وأوضح التقرير أن ما أشار إليه رئيس الوزراء، أرضى الهندوس ولكنه حول حياة المسلمين هناك إلى كابوس، حيث يأكلون لحوم البقر، الأمر الذي جعلهم مهددين بالقتل أو السجن لذبحهم للأبقار.



يذكر أن الهند، شهدت العام الماضي موجه قتل نفذها السكان ضد المسلمين بعد اتهامهم بقتل أبقار وتناول لحومها.

