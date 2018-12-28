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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الجمعة، 28 -12- 2018، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

واستقرت أسعار الأسمنت باستثناء تغيرات طفيفة، حيث سجلت الشركة العربية للأسمنت "المسلح" 865 جنيها للطن فى الحد الأقصى للسعر بانخفاض محدود قيمته 5 جنيهات للطن، وتساوت معها السويدى للأسمنت بسعر 865 جنيها للطن وتبعها مصر بنى سويف بسعر 850 جنيها للطن.

فيما سجل أسيك المنيا 835 جنيه للطن، وكذا حلوان وطرة 835 جنيها للطن، ثم حورس والعسكرى بنى سويف بسعر 825 جنيها للطن، وأسوان ميديكوم وشورى والصخرة سجلوا 820 جنيها للطن، وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملى وردى 25×12×6 سم 839 جنيهات للألف طوبة.

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