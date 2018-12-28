زوج يعوض غياب شريكة حياته برعاية الحيوانات في شقته .. صور

عشقه للحيوانات جعله يملأ شقته بالحيوانات الأليفة الحقيقية والمحنطة ومخلوقات كبيرة من الورق المقوى، وذلك رغم صغر مساحتها، والتي تتكون من حجرة واحدة.





ومنذ أن توفيت شريكة حياته منذ خمس سنوات،أنفق "جيم كارمايكل" أكثر من 2000 جنيه إسترليني لشراء الحيوانات من ضمنها دب ضخم يبلغ طوله ستة أقدام ، ونمرتين من الورق المقوى بالحجم الطبيعي، وأسد و8 تماسيح، كل ذلك فقط كان موضوعًا أمام باب شقته لتحية الضيوف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.





ويعمل "جيم" متطوعًا في جمع الحيوانات المحنطة والراتنج منذ أكثر من أربع سنوات فقط.





وقال جيم البالغ من العمر 50 عامًا من سكاربورو في نورث يوركشاير: "إنني لا أستطيع أن أحصل على أي شئ آخر في غرفة معيشتي الآن ، إنها مكتظة قليلًا، حتى لو كنت أرغب في مزيد من التحنيط لا يمكنني ذلك"، مشيرًا إلى أنه يحرص على إبقاء شقته نظيفة دومًا".



