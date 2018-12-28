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منوعات

مذيع بريطاني يكتشف 3 عيوب في عائلة كارداشيان

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أحمد قطب
كشف مذيع برنامج "صباح الخير، بريطانيا" على قناة "سي إن إن" بيرس مورغان عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن سلوك عائلة كارداشيان.

وقال مورغان ساخرًا: "إذا كان لديك الفضول لمعرفة، لماذا أخوات كارداشيان جشعات، نرجسيات، ومثيرات للاشمئزاز…حسنا، انظر إلى صورة أمهن بالأمس".

وأرفق مورغان المنشور بصورة تظهر الأم كريس جينر ممسكة هديتها لعيد الميلاد. حيث قدمت لها أخوات كارداشيان حقيبة جويارد مع كتابة "Rich as fuck" أي (ثرية بشكل لا يصدق).

ويشتهر الصحفي البريطاني بيرس مورغان بانتقاداته اللاذعة للمشاهير. وفي شهر فبراير الماضي، وصف عارضة الأزياء وواحدة من أخوات كارداشيان، كيندال جينر، بأنها الأخت الوحيدة الجميلة في عائلة كارداشيان.

وفي سبتمبر الماضي، أرسل لعارضة الأزياء الأسمن عالميا، تيس هوليداي، رسالة نصحها فيها بإنقاص وزنها.

وطلب من الفتاة في رسالته أن تتوقف عن الكذب على نفسها، لأنه لا يمكن لأي شخص سمين أن يكون سعيدًا.

وأضاف أن المنتجين يكسبون أموالًا كبيرة عن طريق استغلال مظهرها.

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