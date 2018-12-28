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حوادث

ضبط 624 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:26 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 624 حكمًا شملت "130 جزئيًا، و 23 مستأنفا، و 307 غرامات و 160 مخالفة، و 2 أحكام سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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