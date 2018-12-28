بالأسماء والتفاصيل.. 20 رئيس أركان للجيش الإسرائيلي دخلوا الحياة السياسية بهذه الطريقة.. أولهم يعقوب دروري وآخرهم بيني جانيتس

الصحف الإسرائيلية

20 رئيس أركان لإسرائيل منذ بدء الاحتلال دخلوا الحياة السياسة بتل ابيب

أبرز مناصب أركان الاحتلال رؤساء بـ الكنيست ووزراء ومؤسسو أحزاب

أبرزهم موشية ديان وأولهم يعقوب دروري وآخرهم بيني جانيتس



نشرت الصحف الإسرائيلية اليوم الجمعة تقريرا مطولًا عن دمج الحياة العسكرية بالسياسية فى إسرائيل وعن دخول رؤساء الأركان بالجيش الإسرائيلي لعالم السياسة حيث كان لـ جنرالات الجيش الإسرائيلي حضور واسع ومؤثر في الساحة السياسية وقبول وسط المجتمع المدنى ويعود ذلك الى الطبيعة العدوانية اليمنية المتطرفة للمجتمع الإسرائيلي الذي يستهوي قيادة الجنرالات للأحزاب والحياة السياسية.



وأشارت الصحف العبرية أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية كان لجنرالات الجيش الإسرائيلي دور بارز في قيادة الدولة وبصمة واضحة في الأحزاب السياسية وكان أول رئيس أركان للجيش الإسرائيلي 1949 يعقوب دروري تم تعيينه رئيسا لقسم الأبحاث العلمية في الحكومة الإسرائيلية في العام 1950، وبعد ذلك أصبح رئيسا للجنة السلاح النووي الإسرائيلي.



وكان رئيس الأركان الثاني لجيش الاحتلال هو يجائيل يدين 1949 والذي شارك في انتخابات العام 1977 بقائمة مستقلة باسم "شينوي" حيث حصلت على 15 مقعدا بالكنيست وعمل نائبا لرئيس الوزراء آنذاك دافيد بن جريون.



وقالت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الأركان الثالث هو مردخاي مخلف 1952 لكنه لم يدخل الحياة السياسية ولم يشارك في انتخابات الكنيست أما رئيس الأركان الرابع، موشيه ديان، 1953 والذي دخل الانتخابات بقائمة حزب "مباي" أكبر الاحزاب الإسرائيلية في حينها وشغل منصب وزير الجيش في العام 1967 وأصبح أحد قادة حزب العمل في العام 1968 واستقال من منصبه على اثر استقالة بن جريون ثم شكل حزب مع بن جريون باسم "رافي" وعاد للحياة السياسية، وشغل عدة مناصب منها وزيرا للزراعة والخارجية بقى عضو كنيست حتى موته في العام 1981.



وكان رئيس الأركان الخامس حايم لسكوف، 1958لم يدخل الحياة السياسية أيضًا لكن رئيس الأركان السادس تسيفي تسور 1961 تم انتخابه للكنيست بقائمة حزب "رافي" في العام 1965 وتم تعيينه كنائب لوزير الجيش في العام 1976 وعمل بهذا المنصب حتى العام 1974.



وشغل رئيس الأركان السابع، اسحاق رابين 1964 منصب قيادى بحزب العمل في العام 1973 واصبح أهم قادة الحزب وشغل عدة مناصب سياسية منها وزير العمل والجيش للجيش ورئيس حزب العمل ورئيس الوزراء واستمر بالحياة السياسية حتى مقتله بالعام 1995.



وأبرزت صحف تل ابيب رئيس الأركان الثامن حاييم بار ليف 1968 والذي انظم بعد انتهاء خدمته العسكرية الى حزب العمل ودخل الكنيست على قائمة الحزب وعمل كوزير للجيش وعضو كنيست وسفير إسرائيل في روسيا أما رئيس الأركان التاسع دافيد اليعيزر 1972 بعد انتهاء خدمته العسكرية دخل الكنيست كعضو عن حزب العمل وعمل وزيرا للجيش واستقال بعد حرب أكتوبر 1973.



وأكدت صحف إسرائيل رئيس الأركان العاشر مردخاي جور 1974 ، انظم بعد انتهاء خدمته العسكرية لحزب العمل في العام 1978 ودخل الكنيست وشغل عدة مناصب منها وزير الصحة ونائب وزير الجيش رئيس الأركان الحادي عشر رفئيل ايتان 1978 ودخل الحياة السياسية بعد انتهاء خدمته العسكرية وشارك بالانتخابات على رأس قائمة مستقلة باسم "تسومت" في العام 1984 وتم تعيينه كرئيس لجنة الخارجية والأمن وعمل كوزير للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية بالعام 1990.



وتابعت الصحف أن رئيس الاركان الثاني عشر موشيه ليفي 1983 لم يشارك بالحياة السياسية لكن رئيس الاركان الثالث عشر دان شمرون 1987 عمل كرئيس قسم الصناعات العسكرية بعد انتهاء خدمته العسكرية ولم يشارك في الانتخابات بالكنيست لكنه عمل في وفد المفاوضات مع الفلسطينيين بحكومة نتنياهو بالعام 1996.



وانضم رئيس الاركان الرابع عشر ايهود باراك 1991 لحزب العمل في العام 1996 ودخل الكنيست عضوا عن الحزب وعمل كوزير للداخلية تحت قيادة رئيس الوزراء شمعون بيرس وتم انتخابه بالعام 1999 رئسا للوزراء وفي العام 2007 تم انتخابه رئيسا لحزب العمل وعمل كوزير للجيش في حكومة الوحدة الوطنية تحت قيادة اولمرت



وأقام رئيس الاركان الخامس عشر أمنون شاحاك 1995 حزب سياسي مستقل باسم المركز في العام 1999 وشارك في انتخابات الكنيست وشارك في ائتلاف حكومي تحت قيادة بارك وعمل كوزير للسياحة واستقال من الكنيست في العام 2001.



ودخل رئيس الاركان السادس عشر شاؤول موفاز 1998 الحياة السياسية بعد انتهاء خدمته العسكرية وكعمل كوزير للجيش بحكومة شارون في العام 2003 وتم اعادة انتخابه للكنيست في العام 2006 بقائمة حزب شارون باسم "كديما" وشغل عدة مناصب منها وزير المواصلات ونائب رئيس الوزراء واستقال من الحياة السياسية بالعام 2013.



أما رئيس الاركان السابع عشر موشيه يعلون 2002 فقد دخل الحياة السياسية في العام 2008 وانظم لحزب الليكود وتم انتخابه للكنيست وشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية بالعام 2009 وشغل منصب وزير الجيش بحكومة نتنياهو بالعام 2013 واستمر بهذا المنصب حتى استقالته بالعام 2016.



وشارك رئيس الأركان الثامن عشر دان حالوتس 2005 بالحياة السياسية بعد انتهاء خدمته العسكرية ودخل الكنيست بقائمة حزب "كديما" بقيادة شارون في العام 2010 وتم تعيينه كرئيس اتحاد كرة السلة في إسرائيل.



وكان رئيس الاركان التاسع عشر جابي اشكنازي 2007 والذي تم تعيينه بعد انتهاء خدمته العسكرية مديرا عاما لوزارة الجيش واستمر بهذا المنصب حتى العام 2013 وبعدها استقال أم رئيس الاركان العشرين بيني جانيتس 2011 فقد أعلن قبل يومين عن تأسيس حب سياسي جديد وينوي خوض الانتخابات وتشير استطلاعات الرأي الى حصوله على 15 مقعدا بالكنيست في الانتخابات القادمة.