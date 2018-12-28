وكيل إعلام البرلمان: إنجازات الأوقاف تتحدث عن نفسها في عام 2018

أكد النائب محمد شعبان وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أنه اطلع على عدد من التقارير الإعلامية حول إنجازات وزارة الأوقاف والتي تتحدث عن نفسها، منوهًا بأنها توصلت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والعاملين بوزارة الأوقاف وبهيئة الأوقاف المصرية نجحوا في تحقيق إنجازات كبيرة ومتعددة وفي مختلف المجالات في عام 2018م.



وقال « شعبان » خلال بيان صادر عن وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، إنه يكفي الدكتور محمد مختار جمعة شرفا ما حققه من إنجازات في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الأوقاف ، خاصة فيما يتعلق بالموارد الذاتية المالية الكبيرة والتي كانت سندًا لتحقيق عدة أهداف ، بعيدًا عن طلب موارد واعتمادات إضافية من الخزانة العامة الدولة ، وأيضًا استغلال هذه الموارد لصالح مساعدة المحتاجين والفقراء وتقديم الدعم المالي اللازم للعديد من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.



وتابع: وأيضا مساعدة جهود الدولة خاصة وزارة الإسكان والمرافق في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي والشبابي ، إضافة إلى المساهمات من وزارة الأوقاف في المشروعات الاجتماعية والإنسانية ، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولعل ذلك الأمر كان واضحا في إعلان الرئيس / عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفال ذوى الاحتياجات الخاصة عن مساهمة وزارة الأوقاف ب 20 مليون جنيه في الصندوق الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة .



وأضاف وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان ، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وكل من يعملون معه يستحقون كل الشكر والتقدير لما حققوه من إنجازات متعددة في مقدمتها الجدية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتجديد الخطاب الديني ، وكم كان وزير الأوقاف رائعًا في تنفيذ هذه التكليفات وبما يتفق اتفاقا كاملا بما جاء في الكتاب والسنة ، وأيضًا من إنجازات وزارة الأوقاف نجاحها والوزير الدكتور محمد مختار جمعة في مكافحة الإرهاب بجميع صوره واشكاله من خلال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



ونبه إلى أن وزارة الأوقاف نجحت في مواجهة الإرهاب من خلال نشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف وإقامة العديد من المراكز الإسلامية والمدارس القرآنية وتحرير منابر المساجد من أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة .



وأوضح النائب أنه يعتبر إنشاء أكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الأئمة والدعاة من أهم إنجازات وزارة الأوقاف في عام 2018 ، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة وزير الأوقاف في أن يجعل من هذه الأكاديمية العالمية كعبة للعلم والعلماء من مختلف دول العالم خاصة من الدول العربية والأفريقية ، مطالبا وزير الأوقاف بالاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2019 خاصة فيما يتعلق بالاستمرار في إنجاز ملفات تجديد الخطاب الديني ، وتقديم المساعدة الاجتماعية والدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، ونشر المزيد من المدارس القرآنية والمراكز الاسلامية بمختلف محافظات مصر بصفة عامة والمحافظات والمناطق الحدودية بصفة خاصة.

