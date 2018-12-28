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أخبار البلد

السفارة المصرية بالنمسا توجه الشكر لأبناء الجالية على استقبال السيسي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
سعيد العربي
تقدمت السفارة المصرية في النمسا بالشكر لأبناء الجالية المصرية، للمجهود الذي بذلوه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا في أول زيارة رسمية له إلى النمسا.

وقالت السفارة المصرية بفيينا، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك": "تشرفت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا بزيارة رئيس الجمهورية الي النمسا خلال الفترة من ١٦ - ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك في أول زيارة رسمية لسيادته إلى النمسا.

وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتعرب لأبناء الجالية الكرام عن  خالص الشكر والتقدير لما قدموه من دعم لانجاح الزيارة وكل عام وأنتم بخير.

من جانبه عبر الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا عن امتنانه للسفير عمر عامر سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية على هذه اللفتة الطيبة.

وقال بهجت العبيدي، إن البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا برئاسة السفير عمر عامر تعتبر نموذجا رائعا للبعثات الدبلوماسية المصرية في كافة دول العالم.

وأضاف بهجت العبيدي أن هناك علاقة متميزة تربط السفير عمر عامر بأبناء الجالية المصرية في النمسا، حيث أن الود الذي يظهره في التعامل مع أبناء الجالية يترك أثرا إيجابيا هائلا في النفوس، بالإضافة لكسر الحواجز بينه وبين أبناء الجالية، ما جعل الجميع يشعر بأن السفارة المصرية في النمسا هي بحق بيت لكل المصريين، وأنها مفتوحة للجميع ولا يوجد هناك تمايز تتبعه السفارة مما عاد بالفائدة الكبرى على صورة السفارة لدى أبناء الجالية.

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