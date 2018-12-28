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أخبار البلد

عضو القومى للمرأة: كثرة الإنجاب تضر بصحة الأم والطفل

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة تعليقا على دعوة الرئيس أثناء إفتتاح المشروع السكنى بشاير الخير بضرورة تنظيم الأسرة، إن هذا النداء أصبح ضرورة قومية، فمع أن كثرة الإنجاب تضر بصحة الأم، فنحن نمر بظروف إقتصادية صعبة ولن نستطيع الإهتمام بهؤلاء الأطفال ورعايتهم نفسيًا وجسديًا .

وأضافت لـ صدى البلد، أنه يجب أن تهتم الأم بتشكيل نفسية الطفل الذي سيحكم البلد فيما بعد وسيؤثر على أدائها، بالإضافة إلى أنه إذا كانت الأم تعمل فى أى عمل بعيدًا عن الوظائف الروتينية لن تجد الوقت لأطفالها ولا حتى لإتقان العمل، فستكون مقصرة فى الجانبين.

وأكدت أن المجلس يعمل على تنظيم الأسرة من خلال لجنة الصحة والسكان التى تقوم بكثير من القوافل والزيارات المجانية لجميع المحافظات ومعهم وسائل منع الحمل بالمجان.

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