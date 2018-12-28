انطلاق القوافل الطبية لمبادرة الوفد مع الناس في صفط اللبن.. صور

تنظم مبادرة "الوفد مع الناس" قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقرية صفط اللبن إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة.



وضمت القوافل عيادات القلب والأطفال والأسنان والجلدية والعظام والباطنة صيدلية لصرف العلاج بالمحان بجانب توفير العديد من التخصصات الطبية.



وحرص النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد والمشرف على تنظيم الفاعلية بصفط اللبن ولجنة الوفد وفريق عمل مبادرة "الوفد مع الناس" على الحضور منذ الصباح الباكر وذلك لتنظيم عمل القوافل الطبية للتسهيل على الأهالي .



يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، دشن مبادرة "الوفد مع الناس" من أجل تقديم الأفضل للمواطن المصري في كافة المجالات بالتعاون مع الجهات المختصة، والتواصل الدائم مع المواطن، لتذليل العقبات من خلال مقرات الحزب بجميع المحافظات والتي تفتح أبوابها أمام المواطنين لتقي المقترحات والأفكار والعمل على تنفيذها.