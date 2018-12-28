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اقتصاد

التضخم يتباطأ في ألمانيا مع إنهاء حوافز المركزي الأوروبي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
رويترز
تباطأ التضخم في أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان بألمانيا خلال ديسمبر مع إنهاء البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء السندات بعد استمراره لأربع سنوات ومع هبوط الأسواق العالمية.

وتباطأ التضخم السنوي في ولاية شمال-الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان إلى 1.8% في ديسمبر من 2.4% قبل شهر، وفقا لما أظهرته بيانات أولية من مكتب الإحصاء الإقليمي اليوم الجمعة.

وفي بافاريا، ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان، بلغ التضخم السنوي 2.2 بالمئة مقارنة مع 2.7 بالمئة في الشهر السابق.. وفي بادن-فورتمبيرج، ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان، تباطأ التضخم السنوي إلى اثنين بالمئة من 2.7 بالمئة.

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