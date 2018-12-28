رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، اليوم الجمعة، تصنيف الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي ستجرى مساءً في القاهرة.



وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات، يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، وسط توقعات بصدامات عربية قوية، في ظل وجود 7 أندية منهم بذلك الدور.



وتواجد ضن التصنيف الأول، كلا من مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.



فيما ضم المستوى الثاني، كلا من فيتا كلوب الكونغولي، الإفريقي التونسي، حوريا الغيني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.



وجاء في المستوى الثالث، كلا من أسيك ميموزا الإيفواري، الرياضي القسنطيني الجزائري، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.



وأخيرا ضم المستوى الرابع، كلا من إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، الإسماعيلي المصري، شبيبة الساورة الجزائري ولوبي ستارز النيجيري.



وكشف الاتحاد الأفريقي، عن طريقة إجراء القرعة، حيث ستكون على النحو التالي:



1- يتم البدء بسحب الكرات من الوعاء الرابع، والذي سيضم أندية المستوى الرابع.



الفريق الأول الذي سيتم سحبه، سيوضع في المجموعة الأولى، على أن يوضع الفريق الثاني، في المجموعة الثانية، وهكذا.



2- سيتم سحب الكرات من الوعاء الثالث (Pot3)، والذي سيضم أندية المستوى الثالث.



الفريق الأول الذي سيتم سحبه، سيوضع في المجموعة الأولي، على أن يوضع الفريق الثاني، في المجموعة الثانية، وهكذا حتى سيتم الأندية من سحب كرات المستوى الثالث.



3- سيتم سحب الكرات من الوعاء الثاني (Pot2)، والذي سيضم أندية المستوي الثاني.



الفريق الأول الذي سيتم سحبه، سيوضع في المجموعة الأولي، على أن يوضع الفريق الثاني، في المجموعة الثانية، وهكذا حتى سيتم الأندية من سحب كرات المستوى الثاني.



4- سيتم سحب الكرات من الوعاء الأول (Pot1)، والذي سيضم أندية المستوي الأول.



الفريق الأول الذي سيتم سحبه، سيوضع في المجموعة الأولي، على أن يوضع الفريق الثاني، في المجموعة الثانية، وهكذا حتى سيتم الأندية من سحب كرات المستوى الأول.

