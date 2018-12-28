ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
الفيزم - نبيل أبو السعود
صرحت رؤى مصطفى رئيس حى زهراء مركز ومدينة الفيوم، بأنها تستكمل حاليا مبادرة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بعنوان "الفيوم محافظة بلون تانى".

وأضافت أنه تم رفع جميع الإشعالات و مخالفات المبانى من جميع الشوارع والعمارت الموجودة بالحى بالإضافة الى عمل دهانات لجميع الأرصفة وأعمدة الإنارة بلون واحد مميز، وإزالة الملصقات ولافتات الاعلانات العشوائية من على أعمدة الإنارة.

وأكدت رئيسة الحى أن هناك أيضا حملة للتشجير على الطرق والميادين وبجوار العمارات السكنية والمنازل بالحى.
رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى
رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى
رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى
رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى

ترشيحاتنا

هاني سلامة يؤدى مناسك العمرة: اللهم بشرنا بالخير

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

HSBC أكبر بنوك بريطانيا يسحب استثماراته من إسرائيل

البريد يطلق ٣٦ خدمة للمحليات عبر مكاتب الهيئة

توقعات الأبراج لـ2019.. السرطان يتمرد.. ومولود هذا البرج يتعرض لضغوط وخلافات

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

عضو القومى للمرأة: كثرة الإنجاب تضر بصحة الأم والطفل

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

تعرف على 5 أمور تحدث لمن يحافظ على الصلوات بالدنيا والآخرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟