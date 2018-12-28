رئيسة حى الزهور تستكمل مبادرة الفيوم بلون تانى

صرحت رؤى مصطفى رئيس حى زهراء مركز ومدينة الفيوم، بأنها تستكمل حاليا مبادرة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بعنوان "الفيوم محافظة بلون تانى".



وأضافت أنه تم رفع جميع الإشعالات و مخالفات المبانى من جميع الشوارع والعمارت الموجودة بالحى بالإضافة الى عمل دهانات لجميع الأرصفة وأعمدة الإنارة بلون واحد مميز، وإزالة الملصقات ولافتات الاعلانات العشوائية من على أعمدة الإنارة.



وأكدت رئيسة الحى أن هناك أيضا حملة للتشجير على الطرق والميادين وبجوار العمارات السكنية والمنازل بالحى.

