بالأسماء..الفائزون فى ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية

حصل العداء الكيني جيمني كيدج على المركز الأول بماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسماعيلية، والكيني خليبي أكسبومي بالمركز الثاني وأحمد صابر احمد بالمركز الثالث وأحمد نوري شمروخ بالمركز الرابع ومحرم حمد الله أحمد بالمركز الخامس.





كما فازر سيد مرزوق عيسى بالمركز السادس وسلامة مصطفى سلامة بالمركز السابع وسالم أحمد سالم بالمركز الثامن والتاسع يوسف سيد محممود وحسن مرزوق عيسى بالمركز العاشر.





وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس والفريق الركن محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة الاولمبية الإماراتية لماراثون زايد الخيرى وأمل أبوشلاح عضو اللجنة المنظمة و الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس مراسم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لمارثون زايد الخيري الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالعاون مع دولة الإمارات والذى استضافته محافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد 15 ألف شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية إضافة الى عدد 200 من متحدى الإعاقة وذوى القدرات الخاصة.



