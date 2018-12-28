إنجازات وزارة التجارة والصناعة 2018.. وبروتوكولات لزيادة الصادرات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تقريرا حول أهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية بمصر خلال عام 2018، والتي كانت أبرزها إزالة معوقات التجارة، وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون.



* إزالة معوقات التجارة:



- نجحت مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتي عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصري باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الـ 13 عامًا الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية في عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة. (فبراير 2018)



- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية. (إبريل 2018)



- موافقة الحكومة الكندية على رفع الحظر المفروض على الشحن التجارى الجوى لرحلات مصر للطيران المباشرة إلى كندا بعد توقفها لأكثر من عامين بما يسهم فى زيادة إنسياب الصادرات المصرية إلى السوق الكندى وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف، وذلك في أعقاب الجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجارى المصرى بمونتريال بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية . (إبريل 2018)



- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقًا من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. (إبريل 2018)



- موافقة روسيا على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية تتويجًا للمفاوضات الناجحة للوفد المصرى المشارك بفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة بموسكو نهاية شهر مايو الماضى والسماح ببدء التصدير من المناطق الـ 8 إعتبارًا من 6 يونيو. (يونيو 2018)



* مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون



- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان "أزبرومو" في مجال دعم أنشطة الترويج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وأذربيجان، وذلك في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على المستوى الوزاري. (فبراير 2018)



- توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات للتعاون في مجال إعداد بحوث الأسواق الخارجية لزيادة معدلات التصدير لـ 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء. (إبريل 2018)



- توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر وبولندا تضمنت توقيع اتفاق تعاون بين بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات مع بنك التنميةالبولندي BGK بهدف التعاون في المجال المصرفي من خلال تمويل المشروعات المشتركة، وتوقيع عقد انشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرف التجارة والصناعة البولندية. (يوليو 2018)



- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك وإنشاء شراكة استراتيجية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية. (أكتوبر 2018)



- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة بهدف تنمية التجارة المصرية وخلق جيل جديد من المصدرين.