هواوي تطرح هاتفا جديدا بجودة كاميرا 48 ميجابكسل ومزايا أخرى

غزت شركة "هواوي" الصينية الأسواق بأحدث هواتفها "هونور فيو 20"، والذي يعتمد على تقنيات جديدة منافسة للشركات الأخرى.



ويتميز الهاتف الجديد والذي طرح في الأسواق الصينية ومن المنتظر أن يتم طرحه في باقي البلدان في يناير المقبل، بكاميرا خلفية تصل دقتها لـ 48 ميجابكسل، مع مستشعر تصوير حساس من شركة سوني اليابانية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



ومن بين مميزات الكاميرا الخلفية هي قدرتها على دمج 4 بكسلات في بكسل واحد، مما يؤدي للحصول على صورة بدقة عالية، بحيث تظهر كافة التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.



كما يتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فتبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.



فيما يصل قياس الشاشة 6.4 بوصة، ومن بين الإمكانيات التي تعتبر "هواوي" تنافس بها بقوة في الأسواق هي بطارية الهاتف فهي مدعومة بتقنية الشحن السريع، التي تسمح بشحن البطارية بمعدل 55 بالمئة خلال نصف ساعة فقط.



