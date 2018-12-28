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منوعات

رحيل مصممة تلسكوب هابل الفضائي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
أحمد قطب
توفيت عالمة الفلك ومصممة تلسكوب "هابل" الفضائي، نانسي رومان، عن عمر يناهز 93 عاما.

وأوردت وكالة "Associated Press" خبر وفاة العالمة نقلا عن ابنة عمها.

وجاء على موقع وكالة "ناسا" الأمريكية أن، رومان، بدأت تعمل في الوكالة منذ عام 1959، وأصبحت أول امرأة في التاريخ الأمريكي تتولى إدارة منصب قيادي هناك.

وترتبط رومان أيضا بتصميم مختبر "هابل" الفضائي الشهير. حيث أطلق عليها موظفو "ناسا" بعد إطلاق "هابل" إلى الفضاء بـ "أم هابل".

واستقالت رومان من منصبها الرفيع في "ناسا" عام 1979.

وكانت رومان من الناشطات في حركة النساء العالمات. وذاع صيتها في الولايات المتحدة والعالم بفضل نشاطها العلمي والاجتماعي، كما أطلق اسمها على أحد الكوكبات المكتشفة حديثا، "2516 رومان".

أما شركة "Lego" الدنماركية، فأطلقت مجموعة من الدمى بعنوان "نساء ناسا" كانت نانسي رومان ضمنها.

يذكر أن "هابل" هو مختبر فضائي يعمل في المدار الأرضي، ونال تسميته نسبة إلى عالم الفلك الأمريكي، إدوين باول هابل (1889-1953).

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