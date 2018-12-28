ليبيا: 2.4 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز في نوفمبر

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان أصدرته اليوم الجمعة بأن إيرادات البلاد من النفط والغاز بلغت 2.4 مليار دولار في نوفمبر.



وقدرت المؤسسة العائدات المتوقعة في 2018 عند نحو 24.2 مليار دولار، بزيادة 76 بالمئة عن العام الماضي.



وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات نوفمبر تعد "ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018".