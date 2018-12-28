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محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:19 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل..صور
ايمن رياض
تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محور سمالوط علي النيل، موجها بضرورة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، رافقه المهندس بهاء محمد، مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمنيا، ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط.

وقال المحافظ إن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي،ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية إستراتيجية، حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

وأضاف أن محور سمالوط سوف يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)،مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة أسوان) عند مدينة سمالوط بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي مليارو 450 مليون جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

من جانبه، نوه المهندس بهاء محمد، بأن المشروع يتكون من 32 كوبري، تشمل كوبري أعلي نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلي 16 نفقا علي الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك عدد 2 بربخ علي المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل.. صور
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل.. صور
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل.. صور
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل.. صور

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