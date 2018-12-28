تحرير 654 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية في حملة بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 654 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية فى حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات .





كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط ( 53 ) قضيه متنوعه بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامه حرر ( 174 ) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و( 120 ) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و( 33 ) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهه و( 7 ) تنده وسقيفه بدون ترخيص و( 8 ) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و( 40 ) غرامة فورية و( 1 ) عربه يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين .



