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حوادث

تحرير 654 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية في حملة بالغربية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 654 مخالفة مرافق وإشغالات وقضايا تموينية فى حملة بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية عن ضبط ( 53 ) قضيه متنوعه بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامه حرر ( 174 ) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و( 120 ) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و( 33 ) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهه و( 7 ) تنده وسقيفه بدون ترخيص و( 8 ) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و( 40 ) غرامة فورية و( 1 ) عربه يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين .

وتحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار اليها.

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