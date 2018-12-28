محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط، عددا من الكنائس بمركزي سمالوط ومطاي، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.
وشملت الجولة تفقد مطرانية سمالوط (القديمة) ومطرانية العهد الجديد، ومطرانية مطاي، كما تابع المحافظ سير العمل بمجمع مدارس العهد الجديد، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط.
وهنأ المحافظ الجميع بقدوم الأعياد معربا عن أمنياته بان ينعم المصريون بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة، مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض السيطرة الأمنية، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع الكنائس، ووجه القوات الأمنية بضرورة اليقظة التامة في تأمين الشوارع ومحيط الكنائس.