ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
ايمن رياض
تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط، عددا من الكنائس بمركزي سمالوط ومطاي، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.

وشملت الجولة تفقد مطرانية سمالوط (القديمة) ومطرانية العهد الجديد، ومطرانية مطاي، كما تابع المحافظ سير العمل بمجمع مدارس العهد الجديد، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط.

وهنأ المحافظ الجميع بقدوم الأعياد معربا عن أمنياته بان ينعم المصريون بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة، مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض السيطرة الأمنية، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع الكنائس، ووجه القوات الأمنية بضرورة اليقظة التامة في تأمين الشوارع ومحيط الكنائس.

ترشيحاتنا

8 نواب يودعون الحياة البرلمانية.. و2018 تخطف 3 أعضاء

إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها

هل يعلن محمد وزيرى زواجه من هيفاء وهبى فى 2019

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

سيناريو المجموعة العربية يشعل حسابات قرعة دوري أبطال أفريقيا

عضو القومى للمرأة: كثرة الإنجاب تضر بصحة الأم والطفل

محمود فايز يدعم كوليبالي بعد تعرضه لهتافات عنصرية بالدوري الإيطالي

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم لهذا السبب

محسن صالح يدعو للصلح بين الأهلى وجماهيره وتركى آل الشيخ

إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو

بعد تحذير السيسي من الأكل الخاطئ.. برامج الطهي مفتاح حل الأزمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟