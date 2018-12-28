محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط، عددا من الكنائس بمركزي سمالوط ومطاي، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.





وشملت الجولة تفقد مطرانية سمالوط (القديمة) ومطرانية العهد الجديد، ومطرانية مطاي، كما تابع المحافظ سير العمل بمجمع مدارس العهد الجديد، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط.



