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محافظات

ضبط 8 أطنان و600 كيلو خضراوات فاسدة في مصنع ببنى سويف

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية أحمد المدير الوقائى، من ضبط مصنع تعبئة خضروات يقوم بإعادة تعبئة ملوخية منتهية الصلاحية.

وضبط فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية ببنى سويف، وفى حضور مراقب عام الأغذية بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة مصنع تجفيف خضروات ببنى سويف يقوم بتعبئة منتج ملوخية مفرومة مجمدة من شكاير زنة الشكارة 30 كجم مدون عليها تاريخ إنتاج 2017/8 الصلاحية 24 شهرا يتم تعبئتها فى أكياس زنة الكيس 400 جرام ويتم كتابة تاريخ تعبئة 2019/1/2 انتهاء 2020/7/1 أى أنه يقوم بالتعبئة بتاريخ مسبق وكذلك منتج الملوخية داخل الشكاير سوف تنتهى فترة صلاحيته 2019/7 اى انه يقوم بمد فترة الصلاحية سنة إضافية .

كما رصدت الحملة قيام المصنع بتعبئة بامية خضراء ناعمة مجمدة فى أكياس زنة الكيس 400 جرام ويتم كتابة تارخ تعبئة 2019/1/3 انتهاء 2020/7/11 و يقوم بتعبئة منتج البامية بتاريخ مسبق وتم التحفظ على 4821 كجم ملوخية ، 3801 كجم بامية اى بإجمالي 8 طن ،600 كجم تقريبًا وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة .

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