خطط عمل وبرامج تنفيذية لتطوير 3 معاهد بمركز البحوث الزراعية

أنهى مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وضع خطط وبرامج عمل أنشطته خلال عام 2019، للعمل على تطوير وتحديث مراكز المركز.



ووضع المركز خطة عمل البرنامج البحثي لمعهد بحوث البساتين التي تعتمد على تحسين المنتج كما ونوعًا للحاصلات البستانية وتقليل الفاقد والحد من التلوث البيئي، والاستمرار في تحسين الأصناف عن طريق انتخاب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة عالية الجودة والإنتاج تحت الظروف المحلية، وتوفير إنتاج تقاوي الأساس والمسجل وإنتاج الشتلات المعتمدة المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وذات المواصفات عالية الجودة وكذلك الملائمة للظروف البيئية.



وفيما يخص البرنامج البحثي لمعهد بحوث المحاصيل السكرية فيعتمد على زيادة الإنتاجية من المحاصيل رأسيا وأفقيا والاهتمام بالذرة السكرية وزراعة محاصيل محليات جديدة واعدة مثل الاستيفيا بما يؤدي إلي تقليل الفجوة بين الإنتاج والأستهلاك للوصول إلي درجة الاكتفاء الذاتي.



أما معهد بحوث أمراض النبات فيعتمد برنامجه البحثي على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بمجال تشخيص ومكافحة امراض النباتات بما في ذلك وسائل التكنولوجيا الحيوية لتشخيص الأمراض النباتية والقضاء علي مسبباتها.