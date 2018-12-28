ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

خطط عمل وبرامج تنفيذية لتطوير 3 معاهد بمركز البحوث الزراعية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:52 م
مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية
جمال صلاح الدين
أنهى مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وضع خطط وبرامج عمل أنشطته خلال عام 2019، للعمل على تطوير وتحديث مراكز المركز.

ووضع المركز خطة عمل البرنامج البحثي لمعهد بحوث البساتين التي تعتمد على تحسين المنتج كما ونوعًا للحاصلات البستانية وتقليل الفاقد والحد من التلوث البيئي، والاستمرار في تحسين الأصناف عن طريق انتخاب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة عالية الجودة والإنتاج تحت الظروف المحلية، وتوفير إنتاج تقاوي الأساس والمسجل وإنتاج الشتلات المعتمدة المطابقة للصنف والخالية من الأمراض وذات المواصفات عالية الجودة وكذلك الملائمة للظروف البيئية.

وفيما يخص البرنامج البحثي لمعهد بحوث المحاصيل السكرية فيعتمد على زيادة الإنتاجية من المحاصيل رأسيا وأفقيا والاهتمام بالذرة السكرية وزراعة محاصيل محليات جديدة واعدة مثل الاستيفيا بما يؤدي إلي تقليل الفجوة بين الإنتاج والأستهلاك للوصول إلي درجة الاكتفاء الذاتي.

أما معهد بحوث أمراض النبات فيعتمد برنامجه البحثي على إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بمجال تشخيص ومكافحة امراض النباتات بما في ذلك وسائل التكنولوجيا الحيوية لتشخيص الأمراض النباتية والقضاء علي مسبباتها.

ترشيحاتنا

تحديث جديد على إنستجرام يقلب الأمور رأسا على عقب

حزب سوريا أولا: دخول الجيش منبج أفسد المخطط التركي والأمريكي.. فيديو

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية.. وغموض حول استمرار آجاي بالفريق

HSBC أكبر بنوك بريطانيا يسحب استثماراته من إسرائيل

خطيب الحرم المكي يكشف عن 4 أعمال تضمن لك دخول الجنة.. فيديو

وزير التعليم ينشر على فيس بوك فيديو يكشف محتوى تابلت أولى ثانوي

ارتفاع أسعار النفط 3% رغم مخاوف زيادة المعروض

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

توقعات الأبراج لـ2019.. السرطان يتمرد.. ومولود هذا البرج يتعرض لضغوط وخلافات

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟