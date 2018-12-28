القبض على 4759 هاربا من أحكام وتحصيل 141706 جنيها غرامات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 4759 متهما هاربا من أحكام وتم تحصيل 141706 جنيهًا غرامات فى حملة أمنية موسعة على مستوى المحافظة .



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ومعاونيه من ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام ضبط ( 4 ) حكم فى جناية و ( 1515) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و( 3139 ) حكم فى الغرامات و ( 101 ) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الاحكام ( 4759 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله ( 141706 جنيهًا ) غرامات فورية .



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق .

