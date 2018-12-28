بكرى ينعي النائب محمود الخشن

البقاء لله ، رحل الزميل والاخ الاكبر النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب ، الإنسان ، الخلوق ، ابن المنوفية طيب القلب ، الخدوم لكل الناس ، كان الخبر مفاجئا لكل زملائه ، لقد حضر معنا آخر جلسات البرلمان ، ولكنه رحل مع رحيل العام الحالي ، رحمة الله عليك والهم اسرتك وزملاءك — مصطفى بكري (@BakryMP) December 28, 2018

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه الشديد لفراق النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب، مقدما خالص العزاء لذوي الفقيد.وكتب بكري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر": البقاء لله، رحل الزميل والأخ الأكبر النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب ، الإنسان ، الخلوق ، ابن المنوفية طيب القلب ، الخدوم لكل الناس".وأضاف: "كان الخبر مفاجئا لكل زملائه ، لقد حضر معنا آخر جلسات البرلمان ، ولكنه رحل مع رحيل العام الحالي ، رحمة الله عليك والهم أسرتك وزملاءك ومحبيك وابناء دائرتك الصبر والسلوان".وتوفى النائب البرلمانى محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، عقب أزمة قلبية حادة.وشيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة بقرية ساقية المنقدي أشمون منوفيه والعزاء نفس اليوم.