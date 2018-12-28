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الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن "البلاد فى الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار والرطوبة".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دى أم سي" ببرنامج 8 الصبح، أن "فصل الشتاء بدأ فعليًا فى 21 ديسمبر"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من انخفاض فى درجات الحرارة فترة الليل وتتراوح بين 12 إلى 11 درجة.

وكشف مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، أن البلاد "ستشهد سحب منخفضة ومتوسطة، وتقل الرؤية بسبب الشبورة على الطرق السريعة القريبة من الزراعات فى ساعات الصبح، وأن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية بالنسبة لمحافظة القاهرة من يوم الاحد والاثنين المقبلين، مؤكدا أنها سترتفع درجتين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن الجميع مطالب بتوخي الحذر من الشبورة التى ستحدث فى الصباح تجنبا لوقوع الحوادث.

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