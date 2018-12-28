نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد أوس أوس

احتفل فريق عمل "مسرح مصر" بـ محمد أسامة الشهير بأوس أوس، وفاجأوه بتورتة بمناسبة عيد ميلاده الذي حل أول أمس.



ونشر أوس أوس، صورة الاحتفال عبر حسابه الرسمي على انستجرام" وكانت الصورة وبهجتها هي أفضل تعليق.



ويشارك محمد أسامة في الموسم الرابع من عروض "مسرح مصر" مع أشرف عبدالباقي، كما يشارك في العروض علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إبرام نشأت، ويزو.



