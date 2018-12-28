ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

السجن والإيقاف عن العمل لمعلمة هددت طلابها بالإبر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
نهى حمدي
مثلت معلمة بروضة أطفال أمام إحدى المحاكم الصينية، بسبب معاملتها السيئة مع الأطفال.

وقضت المحكمة بسجن المعلمة والتي تدعى "ليو يا نان" عام ونصف، بعد إدانتها بإساءة التعامل مع الأطفال، حيث استخدمت الإبر لإيذاء 4 أطفال في روضة "آر واي بي" التعليمية، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية.

كما أمرت المحكمة بعدم عملها في مجالات رعاية والأطفال لمدة 5 سنوات، حيث أكدت التقارير أن تصرفات المعلمة أذت الأطفال جسمانيًا وعقليًا.

جدير بالذكر أن القانون الصيني يعاقب من ينتهك الأحداث أو كبار السن أو المرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقات في رعايتهم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا كانت الملابسات خطيرة.

ترشيحاتنا

إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها

شاهد.. زوجة أحمد السقا في جلسة تصوير جديدة

صدامات عربية تشعل قرعة الكونفيدرالية

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

القوات المسلحة تفتتح أول مركز إلكتروني لتقديم خدمات التجنيد على شبكة الإنترنت

وزير خارجية البحرين: سوريا بلد رئيسي بالمنطقة ونقف معها في حماية سيادتها

خطر داهم يهدد كوكب الأرض

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

وزير الأوقاف يودع 2018 بخطبة كاملة بآيات قرآنية فقط .. فيديو

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية.. وغموض حول استمرار آجاي بالفريق

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

شاهد .. أنغام تتألق باللون الأسود في حفل الكريسماس

فيديو

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو
متحدث قضايا الدولة: نحن أصل الهيئات وقضاتنا ترأسوا المحكمة الدستورية..فيديو وصور
المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو
غاز الأقاليم: الانتهاء من توصيل الغاز لـ9.5 مليون وحدة سكنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟