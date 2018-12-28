السجن والإيقاف عن العمل لمعلمة هددت طلابها بالإبر

مثلت معلمة بروضة أطفال أمام إحدى المحاكم الصينية، بسبب معاملتها السيئة مع الأطفال.



وقضت المحكمة بسجن المعلمة والتي تدعى "ليو يا نان" عام ونصف، بعد إدانتها بإساءة التعامل مع الأطفال، حيث استخدمت الإبر لإيذاء 4 أطفال في روضة "آر واي بي" التعليمية، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية.



كما أمرت المحكمة بعدم عملها في مجالات رعاية والأطفال لمدة 5 سنوات، حيث أكدت التقارير أن تصرفات المعلمة أذت الأطفال جسمانيًا وعقليًا.



جدير بالذكر أن القانون الصيني يعاقب من ينتهك الأحداث أو كبار السن أو المرضى أو الأشخاص ذوي الإعاقات في رعايتهم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا كانت الملابسات خطيرة.

