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رياضة

إيهاب الألفي: جاهزون لمواجهة هليوبوليس .. والمنافسة تتطلب تركيزا شديدا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد ايهاب الألفي، المدير الفني لفريق سلة سيدات النادي الأهلي، أهمية مباراة الفريق اليوم أمام هليوبوليس والمحدد لها الخامسة عصر اليوم الجمعة على صالة النادي بالجزيرة.

وقال الألفي إن المباراة ستكون صعبة للغاية، خصوصا أنها في بداية مشوار الفريق في بطولة جديدة تستوجب الحماس والتركيز.

وأضاف الألفي أن فريق هليوبوليس فريق مميز ويملك عناصر كثيرة على أعلى مستوى، ويجب أن تركز لاعبات الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة؛ من أجل حسم اللقاءين بشكل جيد لصالح الأهلي.

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